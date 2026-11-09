Deutscher Weltgebetstag der Frauen

In Deutschland waren wir mit einem eindrucksvollen Gottesdienst in der Kirche Groß St.Martin in Köln dabei. Das Deutsche Komitee, 1971 gegründet, lud die Internationale Konferenz 1982 nach Tutzing ein. Als einen besonderen Reichtum habe ich das vertrauensvolle Miteinander der vielen beteiligten Denominationen im WGT Komitee erlebt.

Zu Österreich und der Schweiz bestanden enge Beziehungen. In die DDR, nach Ostberlin, fuhr ich jedes Jahr mit unserem Text in der Manteltasche. So weit wie möglich, sollte es einen gemeinsamen Gottesdienst geben. In den Gemeinden dort war die Resonanz für den Weltgebetstag groß. Zur Europäischen Konferenz 1988 konnten wir uns in Hirschluch treffen.

Die große Akzeptanz und Wirkung des Weltgebetstag fußte – wie heute – auf einer vielschichtigen Vorbereitung. Die Teamarbeit für die verschiedenen Bereiche, wie z.B. für die Redaktion der Gottesdienste, war grundlegend. Mit Leiterinnen der Frauenwerke hatte ich anfangs die Fortbildungsarbeit geplant. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus ein Netzwerk. Die ersten mehrtägigen ökumenischen Werkstätten (ÖW) mit meist über 60 Teilnehmerinnen, fanden in Stein statt, danach weitere in Hofgeismar und Mainz.

Ehrenamtliche Arbeit war unentbehrlich - für Pfarrfrauen selbstverständlich, nicht nur in ihren Gemeinden. Mit vielen engagierten Frauen, bundesweit und international arbeitete ich zusammen - viele Namen müssten genannt werden.

Mit Freude und Kreativität arbeiteten wir in den Teams zusammen. Die Frage: was können wir tun für ein menschenwürdigeres Leben, gehörte zur Vorbereitung. Hier ging es um mehr, als Geld zu sammeln für die Kollekte.

So führte der Weltgebetstag 1980 aus Thailand mit 120.00 Unterschriften zu einer großen Protestaktion gegen den Sextourismus und es entstand eine Beratungsstelle für Thailänderinnen in Frankfurt.

Themen der Weltgebetstage

Friedens-Pilgerwege einer örtliche Weltgebetstag Gruppe begannen mit einem Weg nach Genf zu den Verhandlungen zwischen Russland und USA, die hoffnungslos schienen. "Auf dem Weg für das Leben" folgten weitere Friedenswege.

Der Weltgebetstag von Australien 1986 "Das Leben wählen" stellte das noch weitgehend unbekannte Thema Gentechnologie in den Mittelpunkt. Auch hier gab es Proteste und Eingaben an staatliche und kirchliche Behörden. Einige gesetzliche Verbesserungen sind auf dieses jahrelange Engagement zurückzuführen.

Für die entwicklungspolitische Arbeit erhielten wir einen jährlichen Zuschuss vom BMZ. Eines Tages war eine Kontrolle der ÖW angesagt. Es war ungewiss: würden wir mit unserer Gottesdienstarbeit den Kriterien entsprechen? Drei Tage lang begleitete uns die BMZ Mitarbeiterin.

Ihr Fazit: Sie habe noch nie eine so gute Tagung erlebt. Wow, ein Aufatmen – unser Geld war gesichert. Die Broschüre "Ideen und Informationen" aus der Werkstattarbeit entwickelt, gab den Frauen in den Gemeinden die notwendigen Informationen an die Hand.

Wichtig für die Weltgebetstag Bewegung ist die Kollekte zur Unterstützung von Frauen weltweit. Hunderte Projekte habe ich für die Komitee Sitzungen vorbereitet. Allein Von 1969 bis 1974 hat sich die Kollekte auf über eine Million DM verdoppelt. Die Anträge erreichten uns auf vielen Wegen. Partner waren u.a. der Weltrat der Kirchen, Missionsleute vor Ort, und Einzelpersonen.

Internationale Gäste kamen im Rahmen unseres Austauschprogramms nach Stein, u.a. aus Tansania und damals zu Apartheidzeiten auch aus Südafrika. Sie lernten hier die verschiedenen Arbeitsbereiche kennen und wir lernten von ihnen. Der afrikanische Leiter einer Bildungsstätte in Südafrika nahm eine wichtige Erkenntnis mit nach Hause:

"Wir müssen uns ändern, wir behandeln unsere Frauen wie die Weißen uns, als unfähige, hilfsbedürftige Wesen".

Und das gab es auch noch: Mir fiel vor kurzem ein Foto aus der Nürnberger Zeitung in die Hand, das mich mit zwei Russinnen beim Schneeballwerfen in Stein zeigt, leider ohne Datum. Nicht zu vergessen, die Schriften des Laetare Verlags trugen zur internationalen Bildungsarbeit wesentlich bei.

Wie der Weltgebetstag viele Widerstände überwunden hat

Heute ist kaum mehr vorstellbar, wie viele Widerstände überwunden werden mussten, bis die Frauen die Gottesdiensträume, den Altarraum, oder undenkbar, die Kanzel benutzen durften. Eine Frau schrieb aus München: "Die Kerzen am Altar durften bei einer Feier von Frauen für Frauen doch nicht angezündet werden. Als das erste Mal die Kerzen brannten - da war das ein Ereignis." Es gab aber auch Pfarrer, die die Frauen ermutigten und sie unterstützten.

Berichte darüber und die ständig wachsende Korrespondenz zum WGT, sind eine Fundgrube für emanzipatorische Entwicklungen nicht nur in der Frauenbewegung, sondern der Kirche insgesamt. Für die Weltgebetstag-Bewegung in Bayern eine Struktur zu schaffen, gelang mit der Gründung der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Weltgebetstag i.B., wodurch der Weltgebetstag Mitglied der ACK wurde und zahlreiche Veranstaltungen durchführte.

Kontroverse Diskussionen

Kontroversen bis hin zu politischer Einflussnahme(s.2024) begleiteten die Weltgebetstag Arbeit immer wieder. Die Auseinandersetzungen füllten Aktenordner. "IDEA", die evangelikale Zeitschrift, bezeichnete den Weltgebetstag wiederholt als synkretistisch, feministisch und marxistisch.

Besondere Aufregung verursachte 1981 der Gottesdienst indigener Frauen aus USA unter dem Titel "Unsere Erde – Gottes Schöpfung". "Großer Geist" und "Mutter Erde" kamen darin als Ausdruck kultureller Identität zu Wort. Solche häretischen Begriffe in der Kirche? Ein Sturm der Entrüstung folgte. Die Auseinandersetzung ist in einer epd Dokumentation festgehalten.

Doch in diesem Fall hatten wir einen prominenten Fürsprecher, den Theologen und Poeten Jörg Zink (1922-2016).1981 erscheint sein Schöpfungsbuch "Kostbare Erde". Darin nimmt er den Gottesdienst der indianischen Autorinnen auf. Er würdigt diesen Text mit den Worten: "als eines der ersten großen Zeichen für die kommende Entwicklung in der Christenheit". Sie wird interkulturell sein und auch die Kirchen hier verändern.

Mit einer Widmung für die "verehrten Damen in Stein" übersandte Jörg Zink uns das Buch. Sein Plädoyer stärkte uns den Rücken.

Ohne sich entmutigen zu lassen, haben die Leiterinnen der Frauenverbände, Dienste und Werke mit den Frauen in den Gemeinden die ökumenische Zusammenarbeit vorangetrieben, so dass der WGT als die größte ökumenische Basisbewegung gelten kann, die die konfessionellen Grenzen durch die gemeinsame Praxis überwindet. Gleichzeitig ist der Weltgebetstag wohl die beste Bildungsinitiative. Wer sonst informiert sich so ausführlich über ein Land und die Situation der Frauen, wie jedes Jahr die Weltgebetstag Frauen? Ich kann nur hoffen, dass auch nächste Generationen Wege finden, die Bewegung in veränderten Umständen lebendig zu halten.

"Kaum ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne Menschen schon ihr Lauf, und herrlich neu steigt alle Stunden, die Kunde deiner Wunder auf."

Die Worte des Liedes vermitteln etwas von der Hoffnung, die uns verbindet, dass es nie zu spät ist, sich für ein friedliches Miteinander in der Welt einzusetzen.

Die Frage von Liselotte Nold gilt auch heute noch: "Wie muss ein christliches Gewissen auf der Höhe der Zeit aussehen?"