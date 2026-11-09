Wenn ich an den Weltgebetstag (WGT) denke, erfüllen mich Dankbarkeit und Staunen. Wie ist es möglich, dass Jahr für Jahr von neuem, mit großer Freude in 150 Ländern, Menschen am ersten Freitag im März gemeinsam Gottesdienst feiern? Und weltweit 100 Jahre. Es geht dabei nicht um große religiöse Fragen der Kirchen.
Frauen teilen mit, was sie erleben und erhoffen. Sie treffen dabei auf Hörerinnen, denen dieses Leben nicht fremd ist, die genauso Frieden und Gerechtigkeit ersehnen. "Du bist ein Gott, der mich sieht" (1.Mose, 16,13) könnte das Motte des Weltgebetstags sein – der Gottesdienst als Antwort und Ansporn. Weltgebetstag, das heißt: Nicht nur füreinander zu beten, sondern auch tatkräftig gegen Ungerechtigkeit und Armut einzutreten, einander beizustehen.
1969 wurde ich in Stein als erste hauptamtliche Mitarbeiterin für den Weltgebetstag auf Bundesebene angestellt. Das war der Beginn einer herausfordernden und intensiven Tätigkeit, eine Aufbauarbeit. Von 1969 bis 1974 und von 1980 bis Ende 1989 war ich geschäftsführend tätig. Ich hatte Auslandserfahrungen und Sprachkenntnisse. Der Bayerische Mütterdienst (BMD) in Stein und die Evangelische Frauenarbeit i.D. (EFD) waren Träger dieser Stelle.
Mit dem Ende des Kolonialismus, dem Ruf nach Freiheit in der 1960er Jahren, wuchs das Interesse am Leben der Anderen. "Wie muss ein christliches Gewissen auf der Höhe der Zeit aussehen?" diese Frage stellte damals Liselotte Nold, die Leiterin des BMD. Stein war ein Hort ökumenischer und internationaler Beziehungen. Ich vertrat die ökumenische Arbeit u.a. in den landeskirchlichen Gremien.
Was können Frauen für den Frieden tun?
Wie wertvoll die Kontakte waren, erlebte ich 1970 auf einer Asienreise. In Bangkok trafen sich 50 Frauen aus 30 Ländern zur zweiten Internationalen Konferenz des WGT. Frieden war das überragende Thema. Was können wir Frauen für den Frieden tun? Wissen wollen, andere kennen und verstehen lernen, Mitgefühl – der WGT schafft Nähe – das sind Schritte zum Frieden. Die solidarische Unterstützung durch den WGT bedeutet viel.
Zur Vorsitzenden des Internationalen Komitees wurde Gudrun Diestel (Stein) gewählt und die Welt Union Katholischer Frauen (WUCWO) als Mitglied aufgenommen. Ein wichtiger Schritt für die WGT Ökumene bei uns. Anfangs in Bangkok, wunderte ich mich über manch freudig überraschte Begrüßung. Sollten wir uns kennen? Im Ausland verwende ich meinen Rufnamen "Heidi" – der lässt sich leichter aussprechen und: hier lief gerade der Film "Heidi"! Zufälle gab es auf der weiteren Reise immer wieder. Über die Kontaktpersonen in den verschiedenen Ländern erhielt ich wertvolle Einblicke in Lebensumstände, Kulturen und Religiosität. Mir wurde klar, auf wie vielen Wegen Menschen Gott suchen.
Internationale Konferenzen finden alle vier Jahre statt. Seit Beginn liegt die Geschäftsführung in New York bei Church Women United. 1887 riefen Frauen in USA ihre Mitarbeiterinnen im Ausland zu einem gemeinsamen Gebet auf. Dies galt als Beginn der Bewegung.
Deutscher Weltgebetstag der Frauen
In Deutschland waren wir mit einem eindrucksvollen Gottesdienst in der Kirche Groß St.Martin in Köln dabei. Das Deutsche Komitee, 1971 gegründet, lud die Internationale Konferenz 1982 nach Tutzing ein. Als einen besonderen Reichtum habe ich das vertrauensvolle Miteinander der vielen beteiligten Denominationen im WGT Komitee erlebt.
Zu Österreich und der Schweiz bestanden enge Beziehungen. In die DDR, nach Ostberlin, fuhr ich jedes Jahr mit unserem Text in der Manteltasche. So weit wie möglich, sollte es einen gemeinsamen Gottesdienst geben. In den Gemeinden dort war die Resonanz für den Weltgebetstag groß. Zur Europäischen Konferenz 1988 konnten wir uns in Hirschluch treffen.
Die große Akzeptanz und Wirkung des Weltgebetstag fußte – wie heute – auf einer vielschichtigen Vorbereitung. Die Teamarbeit für die verschiedenen Bereiche, wie z.B. für die Redaktion der Gottesdienste, war grundlegend. Mit Leiterinnen der Frauenwerke hatte ich anfangs die Fortbildungsarbeit geplant. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus ein Netzwerk. Die ersten mehrtägigen ökumenischen Werkstätten (ÖW) mit meist über 60 Teilnehmerinnen, fanden in Stein statt, danach weitere in Hofgeismar und Mainz.
Ehrenamtliche Arbeit war unentbehrlich - für Pfarrfrauen selbstverständlich, nicht nur in ihren Gemeinden. Mit vielen engagierten Frauen, bundesweit und international arbeitete ich zusammen - viele Namen müssten genannt werden.
Mit Freude und Kreativität arbeiteten wir in den Teams zusammen. Die Frage: was können wir tun für ein menschenwürdigeres Leben, gehörte zur Vorbereitung. Hier ging es um mehr, als Geld zu sammeln für die Kollekte.
So führte der Weltgebetstag 1980 aus Thailand mit 120.00 Unterschriften zu einer großen Protestaktion gegen den Sextourismus und es entstand eine Beratungsstelle für Thailänderinnen in Frankfurt.
Themen der Weltgebetstage
Friedens-Pilgerwege einer örtliche Weltgebetstag Gruppe begannen mit einem Weg nach Genf zu den Verhandlungen zwischen Russland und USA, die hoffnungslos schienen. "Auf dem Weg für das Leben" folgten weitere Friedenswege.
Der Weltgebetstag von Australien 1986 "Das Leben wählen" stellte das noch weitgehend unbekannte Thema Gentechnologie in den Mittelpunkt. Auch hier gab es Proteste und Eingaben an staatliche und kirchliche Behörden. Einige gesetzliche Verbesserungen sind auf dieses jahrelange Engagement zurückzuführen.
Für die entwicklungspolitische Arbeit erhielten wir einen jährlichen Zuschuss vom BMZ. Eines Tages war eine Kontrolle der ÖW angesagt. Es war ungewiss: würden wir mit unserer Gottesdienstarbeit den Kriterien entsprechen? Drei Tage lang begleitete uns die BMZ Mitarbeiterin.
Ihr Fazit: Sie habe noch nie eine so gute Tagung erlebt. Wow, ein Aufatmen – unser Geld war gesichert. Die Broschüre "Ideen und Informationen" aus der Werkstattarbeit entwickelt, gab den Frauen in den Gemeinden die notwendigen Informationen an die Hand.
Wichtig für die Weltgebetstag Bewegung ist die Kollekte zur Unterstützung von Frauen weltweit. Hunderte Projekte habe ich für die Komitee Sitzungen vorbereitet. Allein Von 1969 bis 1974 hat sich die Kollekte auf über eine Million DM verdoppelt. Die Anträge erreichten uns auf vielen Wegen. Partner waren u.a. der Weltrat der Kirchen, Missionsleute vor Ort, und Einzelpersonen.
Internationale Gäste kamen im Rahmen unseres Austauschprogramms nach Stein, u.a. aus Tansania und damals zu Apartheidzeiten auch aus Südafrika. Sie lernten hier die verschiedenen Arbeitsbereiche kennen und wir lernten von ihnen. Der afrikanische Leiter einer Bildungsstätte in Südafrika nahm eine wichtige Erkenntnis mit nach Hause:
"Wir müssen uns ändern, wir behandeln unsere Frauen wie die Weißen uns, als unfähige, hilfsbedürftige Wesen".
Und das gab es auch noch: Mir fiel vor kurzem ein Foto aus der Nürnberger Zeitung in die Hand, das mich mit zwei Russinnen beim Schneeballwerfen in Stein zeigt, leider ohne Datum. Nicht zu vergessen, die Schriften des Laetare Verlags trugen zur internationalen Bildungsarbeit wesentlich bei.
Wie der Weltgebetstag viele Widerstände überwunden hat
Heute ist kaum mehr vorstellbar, wie viele Widerstände überwunden werden mussten, bis die Frauen die Gottesdiensträume, den Altarraum, oder undenkbar, die Kanzel benutzen durften. Eine Frau schrieb aus München: "Die Kerzen am Altar durften bei einer Feier von Frauen für Frauen doch nicht angezündet werden. Als das erste Mal die Kerzen brannten - da war das ein Ereignis." Es gab aber auch Pfarrer, die die Frauen ermutigten und sie unterstützten.
Berichte darüber und die ständig wachsende Korrespondenz zum WGT, sind eine Fundgrube für emanzipatorische Entwicklungen nicht nur in der Frauenbewegung, sondern der Kirche insgesamt. Für die Weltgebetstag-Bewegung in Bayern eine Struktur zu schaffen, gelang mit der Gründung der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Weltgebetstag i.B., wodurch der Weltgebetstag Mitglied der ACK wurde und zahlreiche Veranstaltungen durchführte.
Kontroverse Diskussionen
Kontroversen bis hin zu politischer Einflussnahme(s.2024) begleiteten die Weltgebetstag Arbeit immer wieder. Die Auseinandersetzungen füllten Aktenordner. "IDEA", die evangelikale Zeitschrift, bezeichnete den Weltgebetstag wiederholt als synkretistisch, feministisch und marxistisch.
Besondere Aufregung verursachte 1981 der Gottesdienst indigener Frauen aus USA unter dem Titel "Unsere Erde – Gottes Schöpfung". "Großer Geist" und "Mutter Erde" kamen darin als Ausdruck kultureller Identität zu Wort. Solche häretischen Begriffe in der Kirche? Ein Sturm der Entrüstung folgte. Die Auseinandersetzung ist in einer epd Dokumentation festgehalten.
Doch in diesem Fall hatten wir einen prominenten Fürsprecher, den Theologen und Poeten Jörg Zink (1922-2016).1981 erscheint sein Schöpfungsbuch "Kostbare Erde". Darin nimmt er den Gottesdienst der indianischen Autorinnen auf. Er würdigt diesen Text mit den Worten: "als eines der ersten großen Zeichen für die kommende Entwicklung in der Christenheit". Sie wird interkulturell sein und auch die Kirchen hier verändern.
Mit einer Widmung für die "verehrten Damen in Stein" übersandte Jörg Zink uns das Buch. Sein Plädoyer stärkte uns den Rücken.
Ohne sich entmutigen zu lassen, haben die Leiterinnen der Frauenverbände, Dienste und Werke mit den Frauen in den Gemeinden die ökumenische Zusammenarbeit vorangetrieben, so dass der WGT als die größte ökumenische Basisbewegung gelten kann, die die konfessionellen Grenzen durch die gemeinsame Praxis überwindet. Gleichzeitig ist der Weltgebetstag wohl die beste Bildungsinitiative. Wer sonst informiert sich so ausführlich über ein Land und die Situation der Frauen, wie jedes Jahr die Weltgebetstag Frauen? Ich kann nur hoffen, dass auch nächste Generationen Wege finden, die Bewegung in veränderten Umständen lebendig zu halten.
"Kaum ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne Menschen schon ihr Lauf, und herrlich neu steigt alle Stunden, die Kunde deiner Wunder auf."
Die Worte des Liedes vermitteln etwas von der Hoffnung, die uns verbindet, dass es nie zu spät ist, sich für ein friedliches Miteinander in der Welt einzusetzen.
Die Frage von Liselotte Nold gilt auch heute noch: "Wie muss ein christliches Gewissen auf der Höhe der Zeit aussehen?"
Weltgebetstag
In mehr als 120 Ländern feiern Menschen jedes Jahr am ersten Freitag im März den Weltgebetstag. Die weltweite ökumenische Bewegung entstand aus Gebetsinitiativen christlicher Frauen in den USA und Kanada. 1887 fanden dort erste Gebetstage statt. 1927 wurde erstmals international ein Weltgebetstag gefeiert. 2027 steht deshalb das 100-jährige Jubiläum der weltweiten Bewegung an.
Jedes Jahr bereiten Frauen aus einem anderen Land die Gottesdienstordnung vor. Sie stellen die Lebenssituation der Frauen ihrer Heimat, ihre Hoffnungen und Herausforderungen in den Mittelpunkt. 2024 kam die Liturgie aus Palästina, 2025 von den Cookinseln im Südpazifik. Der deutschsprachige Titel lautete „wunderbar geschaffen!“.
Die Frauen wollen mit dem Weltgebetstag Zeichen für Frieden und Versöhnung setzen und sich für die Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und Gesellschaft einsetzen. Zu den frühen Anliegen der Bewegung gehörten auch der Einsatz für Umweltschutz und der Kampf gegen Rassismus und Intoleranz.
In vielen Gemeinden Deutschlands gilt der Weltgebetstag als eine der lebendigsten und ältesten ökumenischen Initiativen. Dabei stehen spirituelle, religiöse und gesellschaftliche Fragen sowie das politische Engagement für Frauenrechte im Vordergrund. Gottesdienste und Veranstaltungen entstehen häufig in Kooperation mit Frauennetzwerken, Eine-Welt-Läden, Kinos oder Buchhandlungen.
Der Weltgebetstag wurde von Frauen gegründet, inzwischen feiern auch Männer und Kinder mit. Christlicher Glaube, Gebet und tatkräftiges Handeln für eine gerechte Welt gehören nach Angaben der Organisatorinnen untrennbar zusammen. Ein sichtbares Zeichen dafür sind die Kollekten aus den Gottesdiensten. Mit den Erlösen werden Frauen- und Mädchenprojekte in aller Welt unterstützt.
Die Geschichte in Deutschland
1927 begannen methodistische Frauen auch in Deutschland mit der Feier des Weltgebetstags. 1947 fand in Berlin der erste ökumenische Weltgebetstagsgottesdienst statt. 1948 lernte Antonie Nopitsch vom Bayerischen Mütterdienst die Bewegung kennen. Von Stein bei Nürnberg aus trug sie maßgeblich zur Verbreitung des Weltgebetstags in Deutschland bei.
1966 entstand in Westdeutschland ein ökumenisches Komitee christlicher Frauenverbände. 1968 wurde in Schweden das Internationale Weltgebetstagskomitee gegründet. Seit 1969 wird der Weltgebetstag am ersten Freitag im März gefeiert. 1971 wurden die römisch-katholischen Frauenverbände in das westdeutsche Komitee aufgenommen. Seit 1970 kommen Frauen aus den verschiedenen Weltregionen zu internationalen Konferenzen zusammen, um unter anderem die Länder und Bibeltexte für künftige Gottesdienste auszuwählen.
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