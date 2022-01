Bamberg (epd). Der Nürnberger Michael Endres wird neuer Direktor des Caritasverbands in der Erzdiözese Bamberg. Endres kehre mit dem Wechsel zu seinen Wurzeln zurück, teilte das Erzbistum Bamberg am Mittwoch mit. In Bamberg habe Endres Sozialwesen studiert und sei hauptamtlicher Diözesanvorstand des katholischen Jugendverbandes BDKJ sowie Leiter des Jugendamtes der Erzdiözese Bamberg gewesen.

2006 wurde Endres Bereichsleiter für Kinder- und Jugendhilfe der evangelischen Stadtmission Nürnberg. Von 2017 bis 2021 war er Direktor des Caritasverbandes der Diözese Passau, bevor er im vergangenen Jahr als Vorstandsvorsitzender zur Lebenshilfe Forchheim wechselte. Der 52-jährige folgt am 1. April beim Caritasverband auf Helmar Fexer, der in Ruhestand geht.

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 800 Diensten und Einrichtungen mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden und trete für die Anliegen von bis zu 220.000 Klienten jährlich ein. Die Caritas ist in den Bereichen Gesundheits-, Alten- und Behindertenhilfe/Psychiatrie, Familien-, Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen bei Armut und in besonderen Lebenslagen sowie Förderung des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements tätig. Dazu gehören Pflegeeinrichtungen und -dienste, Beratungsstellen, materielle Hilfen und Fachschulen.