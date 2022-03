Neuendettelsau, Nürnberg (epd). Eine Woche plastikfrei leben, das ist das Ziel einer Mitmach-Aktion des landeskirchlichen Partnerschaftszentrums Mission EineWelt Mitte März. Bei "Eine Woche ohne Plastik" sollen die Teilnehmer vom 13. bis 19. März versuchen, den Zeitraum möglichst ohne Plastik auszukommen und überhaupt nachhaltiger zu leben, teilte Mission EineWelt mit. Teilnehmen können Einzelpersonen ebenso wie Gruppen. Ziel der Aktion sei es, dass am Ende "möglichst viele Menschen über ihre Erfahrungen beim Plastikverzicht berichten", hieß es. Die Aktionswoche startet am 13. März mit einem Gottesdienst in der Nürnberger Jugendkirche Lux, ab 14. März gibt es jeden Tag ein Video, das verschiedene Möglichkeiten des Plastik-Verzichts aufzeigt.