München (epd). Judis Cahn war erst ein Jahr alt, als sie am 25. November 1941 im Konzentrationslager Kaunas ermordet wurde. Mit einem Erinnerungszeichen gedenkt die Landeshauptstadt München jetzt des Mädchens und seiner Familie, die zusammen mit rund 1000 weiteren Münchnern jüdischen Glaubens im November 1941 vom NS-Regime verschleppt wurden, wie das Kulturreferat am Mittwoch erklärte. Alle Deportierten seien am 25. November 1941 kurz nach ihrer Ankunft erschossen worden.

Die Gedenkfeier findet im Beisein von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern, um 16 Uhr im Kerschensteiner Schulzentrum statt. Die Erinnerungszeichen für Judis Cahn, ihre Eltern Josef und Gertrud und ihre Großmutter Elisabeth würden anschließend am letzten Wohnsitz der Familie in der Mariannenstraße 2 angebracht. Dort hatten die Cahns den Angaben zufolge auch ein Tabakgeschäft betrieben und ab 1938 Mitglieder der IKG aufgenommen, die aus ihren Wohnungen vertrieben worden waren.

Erinnerungszeichen seit 2018

An gleicher Stelle werde auch ein weiteres Erinnerungszeichen für den Münchner Textilhändler Kurt Zacharias Wertheimer gesetzt, der am 22. Dezember 1942 im KZ Auschwitz ermordet wurde. Erinnerungszeichen werden in München seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten und Angaben zum Schicksal.