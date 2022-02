Nürnberg (epd). Am Donnerstag (17. Februar) um 17 Uhr veranstaltet der Rat der Religionen Nürnberg ein multireligiöses Friedensgebet in der Lorenzkirche in Nürnberg. Wie das evangelische Dekanat Nürnberg am Mittwoch mitteilte, werde es dabei um den sich weiter zuspitzenden Ukraine-Konflikt gehen. Der Rat der Religionen wolle "ein Zeichen für Toleranz setzen, für einen Dialog in Konfliktfällen werben und gemeinsam für den Frieden beten", so der evangelische Stadtdekan und Vorsitzende des Rats der Religionen, Jürgen Körnlein.

An dem Friedensgebet werden Vertreterinnen und Vertreter zehn verschiedener Religionen und Konfessionen teilnehmen. Auch Oberbürgermeister Markus König will sich zur aktuellen Situation in der Ukraine äußern.