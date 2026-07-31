Penzberg (epd). Das Hinweisschild auf das muslimische Freitagsgebet am Ortseingang von Penzberg ist erneut verunstaltet worden. Beamte der Polizeiinspektion Penzberg hätten am Freitagmorgen festgestellt, dass das Schild mit Schmierschriften beschädigt worden sei, teilte die Bayerische Polizei in einer Pressemitteilung vom Freitag mit. Das Schild sei sichergestellt worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim habe unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen.

Die Schilder-Kombination zu den Gottesdienstzeiten von katholischer, evangelischer und islamischer Gemeinde war am 22. Juli am Ortseingang Penzberg aufgestellt worden. Bereits am vergangenen Wochenende war der Hinweis auf das muslimische Freitagsgebet von Unbekannten mit schwarzer Farbe übersprüht worden. Der Bauhof Penzberg hatte das Schild anschließend gereinigt. Die neue Beschädigung zeigt das Symbol der laut Bundeszentrale für politische Bildung als rechtsextrem und neonazistisch eingestuften Kleinstpartei "Der III. Weg".

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet laut Mitteilung um Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort im Zeitraum von 1.50 Uhr bis 6.45 Uhr in der Nacht auf Freitag. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.