München (epd). Nach dem Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) soll ihm sein bisheriger Staatssekretär Tobias Gotthardt im Amt folgen. Diesen Vorschlag habe man Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterbreitet, teilten die Freien Wähler am Montag mit. Stellvertretender Ministerpräsident soll Thorsten Glauber in seiner Funktion als Umweltminister werden. Als Wirtschaftsstaatssekretär soll der Landtagsabgeordnete Felix Locke folgen. Die Personalentscheidungen seien das Ergebnis eines breiten Abstimmungsprozesses gewesen.

Bei der Parteiführung setzen die Freien Wähler laut Mitteilung auf eine Doppelspitze aus Bayerns Digitalminister Fabian Mehring und einem Vertreter der Kommunen. Darauf verständigte sich die Parteiführung laut Mitteilung am Montag in München. Der kommunale Co-Vorsitzende soll in den kommenden Wochen bestimmt werden.

"Aiwanger war ein absoluter Ausnahmepolitiker"

Mehring sprach von einem großen Vertrauensvorschuss, dem er mit Respekt begegne. "Hubert Aiwanger war ein absoluter Ausnahmepolitiker. Seine Fußstapfen sind zu groß für jede und jeden Einzelnen von uns", sagte er. Man könne diese Fußstapfen nur gemeinsam ausfüllen. Ziel sei es, Aiwangers politisches Vermächtnis gemeinsam weiterzuführen.

Bis zur endgültigen Wahl soll Mehring die Partei den Angaben zufolge bereits im Koalitionsausschuss der bayerischen Staatsregierung vertreten. Damit soll die Regierungsarbeit ohne Pause fortgesetzt werden. Die geplante Doppelspitze soll nach einer Satzungsänderung auf dem nächsten Parteitag umgesetzt werden. Mit dem zweiten Vorsitzenden wollen die Freien Wähler die Partei stärker kommunal verankern, hieß es weiter. (3383/23.11.26)