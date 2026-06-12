Haimhausen, Dachau (epd). Nach dem schweren Busunglück bei Dachau soll es am Freitagabend eine ökumenische Andacht in Haimhausen geben. Betroffene sowie alle Bürgerinnen und Bürger seien herzlich eingeladen, gemeinsam innezuhalten, zu beten und ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität zu setzen, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Bereits am Unglückstag hatte die Kirche ihre Türen für ein gemeinsames Gebet geöffnet.

Die evangelische Pfarrerin Mirjam Pfeiffer gestaltet die Andacht zusammen mit der katholischen Gemeindereferentin Mandy Adam. "Wir wollen Raum geben, damit die Menschen ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können", sagte Pfeiffer dem Evangelischen Pressedienst (epd) am späten Donnerstagnachmittag auf Anfrage. Die Andacht findet um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus statt.

Trauergottesdienst ist angedacht

Am Mittwochmittag waren im Landkreis Dachau zwei Busse zusammengestoßen. In einem waren rund 30 Grundschüler sowie zwei Lehrkräfte aus Haimhausen, die von einem Schulausflug zurückkehrten. Bei dem Unfall starb laut Polizeiangaben ein Zweitklässler. Von den Schwerverletzten schwebte am Donnerstag niemand mehr in Lebensgefahr.

Ein großer Trauergottesdienst sei angedacht, ein Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest, sagte Pfeiffer weiter. "Die Menschen befinden sich noch in der Schockphase." Durch so ein schreckliches Ereignis werde einem die Zerbrechlichkeit des Lebens bewusst. Notfallseelsorge und Kriseninterventionsteams kümmerten sich aktuell um die betroffenen Familien.