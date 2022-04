Würzburg (epd). Ende Mai laden Würzburgs katholischer Bischof Franz Jung und die evangelische Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski zur ersten ökumenischen Wallfahrt auf den Kreuzberg seit sieben Jahren ein. Nach der Vakanz des Würzburger Bischofsstuhls im Jahr 2018 und der Corona-Pandemie kann die Wallfahrt dieses Jahr wieder stattfinden, teilte das Bistum Würzburg am Dienstag mit. Sie startet am 28. Mai um 8.30 Uhr am Wanderparkplatz von Sandberg.

Die Wallfahrt stehe unter dem Motto "Christen gemeinsam unter dem Kreuz - Jetzt ist die Zeit". Der Weg hinauf zum "heiligen Berg" werde als thematischer Stationenweg gestaltet. Die erste Station ist der Startpunkt, die vierte Station das Gipfelkreuz am Kreuzberg. Um 11.30 Uhr wird am Freialtar vor der Klosterkirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. In einer Dialogpredigt gehen Bischof Jung und Regionalbischöfin Bornowski nochmals auf das Thema der ökumenischen Wallfahrt ein.

Nach dem Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen ist für die Teilnahme an der Wallfahrt keine vorherige Anmeldung notwendig, hieß es.