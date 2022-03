Hilpoltstein (epd). Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) ruft bereits zum 18. Mal zu seiner Stunde der Gartenvögel im Mai auf. Dafür solle man zwischen dem 13. und 15. Mai eine Stunde lang Vögel in Gärten oder auf Balkonen beobachten, zählen und anschließend an den LBV melden, teilte der Landesbund am Freitag in Hilpoltstein mit. Im Mittelpunkt der Zählung stehen die vertrauten und weit verbreiteten Vogelarten in Siedlungsräumen wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Die Ergebnisse der Aktion liefern dem LBV wichtige Informationen darüber, wie sich die heimische Vogelwelt entwickelt.

Im vergangen Jahr nahmen laut LBV mehr als 22.600 Menschen in Bayern bei der sogenannten "Stunde der Gartenvögel" teil und meldeten mehr als 493.100 Vögel. Zusammen mit ihrer Schwesteraktion, der "Stunde der Wintervögel", gelte sie somit als größte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands.