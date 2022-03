Hilpoltstein (epd). Die frühlingshaften Temperaturen lassen in den nächsten Tagen und Wochen viele Igel aus dem Winterschlaf erwachen - der Landesbund für Vogelschutz (LBV) bittet daher Igelfreunde, gesichtete Tiere online oder per App zu melden. Dadurch erfahre der LBV mehr darüber, wie Igel in der modernen Landschaft mit all ihrer Veränderung zurechtkommen, teilte der Naturschutzverband am Dienstag mit. In diesem Jahr wolle man vor allem beobachten, ob Igel auf dem Land und in der Stadt zu unterschiedlichen Zeitpunkten erwachten.

Laut LBV steht der Igel auf der Vorwarnliste bedrohter Säugetiere in Bayern. Viel Verkehr, Gifteinsätze, Parasiten und weniger Insekten auf den intensiv bewirtschafteten und versiegelten Stadtflächen belasteten Lebensräume und -qualität der Tiere erheblich.