Hilpoltstein (epd). Naturschutzverbände in Bayern wollen am kommenden Freitag (25. März) am weltweiten Klimastreik teilnehmen - und unter anderem für eine Unabhängigkeit von fossilen Energien demonstrieren. "Wir erheben die Stimme für wirksamen Klimaschutz im Land und für Frieden in der Ukraine", sagte der Geschäftsführer des Landesbundes für Vogelschutz, Helmut Beran, laut Mitteilung vom Montag. Zusammen mit seiner Jugendorganisation NAJU ruft er die Menschen zur Teilnahme an den Demonstrationen in mehreren bayerischen Städten auf, etwa in München und Nürnberg.

Russlands Krieg gegen die Ukraine sei nicht nur menschenverachtend, sondern zeige auch auf, wie abhängig Deutschland von fossilen Energien sei, sagte Beran weiter. Die neue Bundesregierung müsse das Ende der fossilen Brennstoffe einleiten. Auch Bayern habe hier viel versäumt in den vergangenen Jahren. Gerade der Ausbau der Windenergie sei durch das "sture Festhalten der Staatsregierung an der 10-H-Regel" komplett zum Erliegen gebracht worden. Die Klimakrise werde weltweit Konflikte anheizen und Menschen ihre Lebensgrundlage entziehen, betonte Beran.

Der LBV ist der nach eigenen Angaben älteste Naturschutzverband in Bayern. Er wurde 1909 gegründet und hat aktuell mehr als 110.000 Unterstützerinnen und Unterstützer.