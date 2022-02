Nürnberg (epd). Für die Wechselausstellung "Rechtsterrorismus. Verschwörung und Selbstermächtigung - 1945 bis heute" sucht das Memorium Nürnberger Prozesse Zeitzeugen eines rechtsterroristischen Verbrechens, das sich 1982 in Nürnberg ereignet hat. Laut Mitteilung der Stadt Nürnberg soll die Ausstellung ab 27. Oktober 2022 für ein Jahr im Cube 600 zu sehen sein und zeigen, "dass Rechtsterrorismus keine temporäre und lokale Erscheinung der Gegenwart ist, sondern ein ständiger Begleiter der deutschen und internationalen Geschichte."

Am 24. Juni 1982 tötete der Rechtsterrorist Helmut O. in der Nürnberger Innenstadt drei Menschen und verletzte drei weitere schwer. Sein Ziel in der Diskothek "Twenty Five" und in der Königstraße waren Menschen mit Migrationshintergrund. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, "die persönliche Erfahrungen mit dem Verbrechen gemacht haben, Hinterbliebene von Opfern sind oder sich heute aktiv an der Erinnerung an das Ereignis beteiligen." Die Aussagen sollen Forschungszwecken dienen und eine opferzentrierte Perspektive in der Ausstellung etablieren.