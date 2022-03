Rothenburg o.d. Tauber (epd). Über die gesundheitlichen Aspekte und die heilsame Wirkung des Pilgerns sprechen Expertinnen und Experten am 2. April bei der Jakobsweg-Netzwerktagung. Die Tagung für Pilgerfachleute aus ganz Bayern findet ab 9 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Rothenburger Kirchengemeinde St. Jakob statt, teilte Gäste- und Pilgerpfarrer Oliver Gußmann am Montag mit. Referentin ist dieses Jahr Pfarrerin Ulrike Dittmar. Sie war als Klinikseelsorgerin unter anderem im Reha-Bereich und in der Psychiatrie tätig. Dort habe sie sich immer wieder mit anderen "auf den Weg gemacht" und die heilsame Wirkung des Pilgerns wahrgenommen. Ihr Vortrag ist für den Vormittag geplant, der Nachmittag ist für Beiträge der Teilnehmer angedacht. Anmeldungen für den Netzwerktag sind noch bis zum 28. März möglich.