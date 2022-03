Bayreuth (epd). Gregor Jungheim wird ab April neuer Fundraising-Koordinator für den Kirchenkreis Bayreuth. Das teilte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Montag mit. Für sie werde mit dieser Besetzung eine wichtige Weichenstellung vollzogen: Zum ersten Mal ist die Stelle des Kirchenkreis-Fundraisers in der bayerischen Landeskirche nicht mehr mit einem Pfarrer besetzt.

Es sei ein wichtiger Schritt, solche Stellen, die auch durch andere Berufsgruppen ausgefüllt werden können, nicht mit Theologen zu besetzen, sagte Greiner: "Denn die werden in den Gemeinden und an bestimmten Schlüsselstellen in Einrichtungen gebraucht".

Gregor Jungheim ist studierter Jurist, gelernter Redakteur und verfügt über mehrere Zusatzqualifikationen im Non-Profit-Management. In der neuen Position wird er sich unter anderem um Spenden und Zustiftungen für die Seelsorgestiftung Oberfranken sowie die Förderstiftung der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth bemühen. Ebenso gehört die Fundraising-Beratung für Gemeinden des Kirchenkreises zu seinen Aufgaben.

Gregor Jungheim folgt auf Pfarrer Wolfgang Böhm, der seit Anfang des Jahres im Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt Referent für Kirchenmusik und Gottesdienst ist.