München (epd). Mit einem neuen Schwimmkurs-Finder sollen bayerische Kinder ab sofort besser an einen der raren Plätze für ihr Seepferdchen kommen. Auf der Website www.bayern-lernt-schwimmen.de seien alle Angebote der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und von Schwimmvereinen aufgelistet, teilten DLRG und der Bayerische Schwimmverband (BSV) am Donnerstag in München mit. Weil während der Corona-Pandemie viele Bäder geschlossen bleiben mussten, hätten allein in Bayern rund 200.000 Kinder nicht Schwimmen gelernt.

Eine Sortierung nach Postleitzahl und Ort erleichtere die Suche in der Umgebung. Die Initiatoren betonten aber auch: "Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und fehlender Hallenbäder sind viele Kurse bereits belegt. Die Eltern sollten deshalb Wartezeiten einplanen." Daher gebe das Online-Portal auch Tipps für die vorbereitende Wassergewöhnung zu Hause.