Nürnberg (epd). Die Evangelische Schulstiftung in Bayern (ess) hat einen neuen Vorstand. Der Stiftungsrat habe Mark Meinhard, den Gesamtschulleiter der evangelischen Gesamtschule Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg, in das Amt gewählt, teilte die Schulstiftung am Mittwoch mit. Er löst Hubertus Gieck ab, der nach 13 Jahren als Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsvorstands nicht mehr antrat. Mathias Hartmann, Rektor und Vorstandsvorsitzender des Sozialunternehmens Diakoneo, der dem Vorstand der Schulstiftung seit 2009 angehört, wurde durch den Stiftungsrat im Vorstand bestätigt, hieß es.

Die hauptberufliche Vorstandsvorsitzende der Schulstiftung, Martina Klein, sagte, Meinhard werde seine Kenntnisse und Erfahrungen als versierter Gesamtschulleiter in den Vorstand mitbringen. Mathias Hartmann könne den Blick der diakonischen Schulen einbringen.

Die Evangelische Schulstiftung in Bayern ist Dachverband für den Angaben nach 158 Evangelische Schulen, Internate und Schülerheime in Bayern mit etwa 25.000 Schülerinnen und Schülern und über 3.900 pädagogischen Mitarbeitenden. Zu den Evangelischen Schulen in Bayern zählen die Wilhelm-Löhe-Schule (Nürnberg) oder das Augsburger Stetten-Institut, aber auch Neugründungen der letzten Jahre wie das Würzburger Dag-Hammarskjöld-Gymnasium oder das Bildungshaus und die Schulen des Diakonischen Instituts für Bildung und Soziales in Bad Aibling.