Nürnberg (epd). Beim 45. Bardentreffen in Nürnberg vom 29. bis 31. Juli wird unter dem Motto "Starke Stimmen" das Singen in den Fokus gerückt. Das teilte die Stadt Nürnberg am Montag mit. Grund für diesen Schwerpunkt sei, dass in den letzten zwei Jahren die Stimme an sich unter Infektionsverdacht gestanden habe. Dabei sei Singen ein menschliches Grundbedürfnis. "Singen ist Atmen und Atmen ist Leben. Diese Atemvielfalt passt gut zu unserer weltoffenen Festival-Denke", so Rainer Pirzkall, künstlerischer Leiter des Bardentreffens.

Zahlreiche nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler sollen die verschiedenen Facetten des Singens vom Kehlkopf-Gesang bis zum Beatboxen zeigen. Auch die politische Seite des Gesangs stehe im Fokus. In Verschränkung mit dem Nürnberger Musikfest ION sind auf beiden Festivals außerdem Crowd-Singing-Konzerte geplant, bei denen sich das Publikum auch ohne Chorerfahrung oder Notenzettel beteiligen kann. So werde es am 24. Juni ein spontanes Singen hunderter Teilnehmender auf der Internationalen Orgelwoche geben. Dies solle am 30. Juli beim Bardentreffen wiederholt werden.

Der Eintritt zu einem der größten Musikfestivals Deutschlands ist kostenlos. Das Gesamtprogramm erscheint ab Mitte Juni. Der silberne Instrumenten-Pin - in diesem Jahr ein Schlagzeug - ist ab Anfang April gegen eine Spende ab 5 Euro online über die Seite des Bardentreffens zu beziehen.