Nürnberg (epd). Die Nürnberger Dragqueen Uschi Unsinn - der Grünen-Stadtrat Uwe Scherzer - ist tot. Er sei völlig unerwartet am Sonntag (13. Februar) mit 54 Jahren gestorben, teilte die Stadt Nürnberg am Montag mit. Scherzer sei ein sichtbares und bekanntes Gesicht der LGBTIQ*-Community gewesen und habe sich mehr als drei Jahrzehnte für die Gleichstellung queerer Menschen eingesetzt, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) in einem Nachruf.

Als "Polit-Dragqueen" Uschi Unsinn sei er nicht nur in der Szene oder auf dem Christopher Street Day (CSD) sichtbar gewesen. Seit 2020 saß Scherzer für die Grünen im Stadtrat und vertrat die Anliegen von homo-, trans- und bisexuellen Nürnbergerinnen und Nürnbergern.

Scherzer moderierte eine Sendung im privaten Rundfunk und hatte zahlreiche Verbindungen auch in die evangelische Kirche. Am Freitag hatte er noch öffentlich das Engagement der Rummelsberger Diakonie für den CSD als Sponsor gelobt und Kritik daran zurückgewiesen. Zweimal war er Gast in Gottesdiensten zum Thema "Queer" in der Jugendkirche LUX. Als Mitveranstalter zeigte er im Jahr 2020 die Sonderausstellung "Schwules Leiden im KZ Flossenbürg" in der Nürnberger Egidienkirche.