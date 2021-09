Ökumenischer Symbolweg in Aschaffenburg wird eingeweiht

Aschaffenburg (epd). Am diesjährigen Reformationstag soll nach jahrelanger Planung und Arbeit der ökumenische Symbolweg "Ökumene geht!" in der Aschaffenburger Innenstadt offiziell eingeweiht werden. Der Symbolweg führt von der katholischen Stiftsbasilika durch die Pfaffengasse zur evangelischen Christuskirche, sagte der evangelische Pfarrer Hansjörg Schemann am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die beiden christlichen Konfessionen wollen sich am 31. Oktober auf dem Vorplatz der Basilika treffen und dann gemeinsam zur Christuskirche wandeln.

Der nur etwa 250 Meter lange ökumenische Symbolweg besteht aus zwölf Bronzeplatten, die in der Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden mit der städtischen Steinmetzschule entstanden sind. Die katholischen und evangelischen Innenstadtpfarrer Aschaffenburgs hatten sich auf zwölf zentrale, gemeinsame Glaubensbegriffe geeinigt, wie zum Beispiel Liebe, Schöpfung, Vater, Geist und Selig. Diese Begriffe seien von Meisterschülern des Jahrgangs 2017/2018 auf ungefähr 15 mal 15 Zentimeter großen Bronzeplatten grafisch umgesetzt worden, erläuterte Pfarrer Schemann.

Die Idee zum Symbolweg entstand bereits 2017 zum 500. Jahrestag der Reformation, hieß es. im März 2017 wurden die Platten erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Durch die langjährige Sanierung und barrierefreie Umgestaltung der Pfaffengasse hatte sich die Umsetzung des Symbolwegs bis jetzt verzögert.