Steingaden (epd). Der langjährige geschäftsführende Vorstand der diakonischen Bildungs- und Erholungsstätte Langau (Kreis Weilheim-Schongau), Peter Barbian, wird am 12. März offiziell mit einem Gottesdienst verabschiedet. Barbian habe mehr als elf Jahre an der Spitze der bundesweit einmaligen Einrichtung gestanden, teilte die Langau im oberbayerischen Steingaden am Montag mit. Barbian war im vergangenen Jahr zum Brüdersenior der Rummelsberger Brüderschaft gewählt worden. Sein neues Amt hat er bereits seit 1. Oktober 2021 inne. Sein Nachfolger in der Langau wird am 15. August der evangelisch-methodistische Pastor Markus Ebinger.

Die Bildungsstätte Langau wurde 1965 vom Bund Christlicher Pfadfinderinnen gegründet und bietet heute unter anderem Freizeitangebote für Familien mit behinderten Kindern, für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sowie für Schulklassen. Für sie stehen 125 Betten in 55 Zimmern zur Verfügung. Die Einrichtung gehört zum Diakonischen Werk Bayern. Derzeit bietet sie Corona-Auszeiten für Familien aus ganz Deutschland an.

Peter Barbian habe die Langau in schwieriger Zeit hervorragend geführt, sagte der kommissarische Vorsitzende des Trägervereins, Wolfgang Krach. Kurz nach seinem Amsantritt 2010 habe Barbian eine drohende Insolvenz abwenden müssen, er habe die Langau wirtschaftlich stabilisiert und die Komplettsanierung des Hauses vorangetrieben. Zudem habe Barbian zahlreiche neue Projekte gestartet - mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Für die Umsetzung seiner Idee, in der Langau ein Hospiz für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, müssten aber noch etliche rechtliche und finanzielle Fragen geklärt werden.