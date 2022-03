Triefenstein a.M. (epd). Zu einem besonderen Passionszeit-Gottesdienst lädt die Christusträger-Bruderschaft an diesem Sonntag (27. März) in ihr Triefensteiner Kloster ein. Gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Kreuzwertheim, Marktheidenfeld sowie Triefenstein-Erlenbach veranstaltet die evangelische Kommunität ab 19 Uhr diesen Gottesdienst mit Klezmer-Musik, wie die Bruderschaft am Mittwoch mitteilte.

Die Predigt zum Thema "Zwischen Moria und Golgotha - In der Passionszeit vom Judentum lernen" hält der Marburger Theologe Guido Baltes, der an der dortigen Universität Lehrbeauftragter für Neues Testament ist und selbst einige Jahre in Jerusalem gelebt hat. Die Kollekte des Gottesdienstes wird zur Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine verwendet - das Kloster selbst beherbergt inzwischen neun Schutzsuchende.