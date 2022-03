München (epd). Missstände in bayerischen Pflegeheimen können Betroffene ab Montag (7. März) an eine neue Stelle im Landesamt für Pflege melden. Mit der kostenfreien Telefonnummer 09621/966 966 0 sollen Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen besser geschützt werden, teilte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag mit. Die neue Anlaufstelle trägt den Namen "Pflege-SOS Bayern".

Missstände in Pflegeheimen müssen schnell erkannt und behoben werden, wie der Minister betonte. Deshalb ist wichtig, Beschwerden rasch - und falls gewünscht auch anonym - vortragen zu können. Zusätzlich zum "Pflege-SOS Bayern" gebe es weiterhin die Beschwerdestellen bei den sieben bayerischen Regierungen, hieß es. Auch an die vor Ort zuständige Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen (FQA) könne man sich auch künftig wenden.

Das "Pflege-SOS Bayern" ist laut Mitteilung Teil des Fünf-Punkte-Plans, den Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister am 20. Februar als Konsequenz aus den Vorfällen in einem Augsburger Pflegeheim vorgelegt hatte. "Wir haben mehr als 1.600 bayerische Pflegeheime. Es ist unbestritten, dass in Bayern in der Pflege gute Arbeit geleistet wird", betonte Holetschek. Umso wichtiger sei aber, dass in einzelnen kritischen Fällen "genau hingeschaut und schonungslos aufgeklärt" werde.