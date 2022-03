Erlangen (epd). Vertreterinnen und Vertreter aus Forschung, Wirtschaft und Naturschutz diskutieren am Mittwoch, 9. März, (17 Uhr) über die Konsequenzen aus dem gerade erschienen Weltklimabericht bei einer Podiumsdiskussion an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (FAU). Mit dabei ist auch der Co-Autor des Weltklimaberichts und Professor für Paläobiologe an der FAU, Wolfgang Kießling, teilte die Universität am Mittwoch mit. Die Veranstaltung trägt den Titel "Quo vadis - Klimawandel, Biodiversitätskrise und Gesellschaft". Der neue Weltklimabericht zeige, der Klimawandel ist schon da. Nun gehe es darum, neben der Emissionsreduktion mit dem Klimawandel zu planen und sich anzupassen, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunde sind unter anderem Martin Hundhausen von den Scientists for Future, Richard Mergner, der Vorsitzende des Bund Naturschutz Bayern, oder Julia Metz von der Stiftung Klimaneutralität. Shary Reeves, deutsche Botschafterin der UN-Dekade Biologische Vielfalt, bekannt aus der TV-Sendung "Wissen macht Ah!", führt durch die Diskussion.

Für Zuschauer gibt es Plätze in Präsenz im Audimax der FAU, außerdem steht ein Live-Stream auf Youtube zur Verfügung. Der Link werde auf der Webseite: http://www.fau.info/ipcc-podium veröffentlicht. Organisiert wird die Veranstaltung vom Green Office und dem Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit der Studierendenvertretung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.