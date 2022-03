Lohr a.M. (epd). Unter dem Titel "Frühlingsluft hören" findet am 29. April ein Benefizkonzert des Bayerischen Polizeiorchesters in der Stadthalle in Lohr statt. Der Erlös des Konzerts geht an die Bayerische Polizeistiftung, die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft sowie den Verein "Hoffnung Schenken", teilte das Polizeiorchester am Dienstag mit. Auf dem Programm stehen frühlingshafte Töne, es werden Werke von Aaron Copland, Josef Strauss, Martin Ehlich und Melodien aus dem Film "Der König der Löwen" gespielt.

Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei und besteht laut Angaben des Orchesters aus 45 Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern. Seit 2006 steht es unter der Leitung des Generalmusikdirektors Johann Mösenbichler und spielt jährlich bis zu 50 Benefizkonzerte für soziale, karitative und kulturelle Zwecken in ganz Bayern.