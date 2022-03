Würzburg (epd). Wegen des Verdachts sexueller Übergriffe hat der katholische Würzburger Bischof Franz Jung einen Priester vom Dienst suspendiert. Wie das Bistum am Mittwochabend mitteilte, darf der Mann seinen Dienst bis zur Klärung des Sachverhaltes nicht mehr ausüben. Die Vorwürfe gegen den Priester wurden erstmals am 11. Februar dieses Jahres von Dritten erhoben. Der Mann soll gegenüber einer erwachsenen Person "sexuelles Fehlverhalten" an den Tag gelegt haben, hieß es.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe habe ein Gespräch mit der betroffenen Person stattgefunden. Am 21. Februar habe die Diözese Würzburg die Vorwürfe auch bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Diese hatte darum gebeten, den beschuldigten Priester sowie auch die Öffentlichkeit "aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht zu informieren". Bischof Jung hatte daraufhin am 24. Februar eine kirchenrechtliche Voruntersuchung eingeleitet.