Erlangen (epd). Eine nicht genehmigte Schule bei Erlangen-Eltersdorf ist am Donnerstag von den Behörden geschlossen worden. Bei einer Durchsuchung des privaten Anwesens der Königsmühle seien 15 schulpflichtige Kinder zur normalen Unterrichtszeit angetroffen worden, teilte die Stadt Erlangen am Freitag mit. Hinweise, dass in der Königsmühle Schülerinnen und Schüler unterrichtet würden und nicht in ihre eigentlichen Schulen gingen, habe es bereits vor den Herbstferien gegeben, so ein Sprecher der Stadt. Der Verdacht habe sich nun nach polizeilichen Ermittlungen vor Ort bestätigt. Bei der Durchsuchung auf richterlichen Beschluss seien Unterlagen und Gegenstände beschlagnahmt worden. Die Regierung von Mittelfranken habe den Betrieb der Schule untersagt.

Bei einer ersten Kontrolle Ende November in der Königsmühle hatte die Polizei keine schulpflichtigen Kinder vorgefunden. Seit dem Ende der Herbstferien ist es für Schülerinnen und Schüler nicht mehr möglich, sich wegen der Pandemie vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, darauf hatte die Regierung von Mittelfranken hingewiesen.