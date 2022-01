Gendergerechtigkeit

Pilgerinitiative "Go for Gender Justice!" will Abwertung und Gewalt überwinden

Die Pilgerinitiative "Go for Gender Justice" ist Teil des Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens. Sie will viele Facetten von fehlender Gerechtigkeit im Verhältnis der Geschlechter beleuchten. Neben neun Etappen von Landeskirchen können Interessierte auch selbst Pilgerwege gestalten.