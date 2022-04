München (epd). Das Kinderfilmfest München, die Sektion für das junge Publikum beim Filmfest München, eröffnet dieses Jahr am 24. Juni mit der Uraufführung von "Der Räuber Hotzenplotz". Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, feiert der gefürchtete Räuber zum 60. Jubiläum des Kinderbuchklassikers in der Neuverfilmung von Michael Krummenacher seine Rückkehr auf die große Leinwand. In dem Film spielen neben dem österreichische Burgtheater-Star Nicholas Ofczarek auch Olli Dittrich als "Wachtmeister Dimpfelmoser" und Christiane Paul als "Witwe Schlotterbeck".

Für Schulklassen, die nicht zum Filmfest anreisen können, wird es laut Programmleiter Tobias Krell in einem digitalen Schulworkshop die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen der Filmwelt zu blicken und zu verstehen, wie eine Filmszene entsteht. Dieses Angebot hatten bereits im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler bayernweit wahrgenommen. Filmausschnitte aktueller Filme aus dem diesjährigen Programm seien im Workshop enthalten und dienten als Grundlage für verschiedene Fragestellungen. Moderiert wird das etwa 25-minütige Format von Tobias Krell, der aus der Kinderwissenssendung "Checker Tobi" bekannt ist.

Das Kinderfilmfest München findet im Rahmen des 39. Filmfest München vom 24. Juni bis 2. Juli statt. Das Gesamtprogramm des Kinderfilmfest wird Anfang Mai bekanntgegeben.