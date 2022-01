Regensburg (epd). Den Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus begeht die Stadt Regensburg an diesem Donnerstag (27. Januar) im historischen Reichssaal des Alten Rathauses. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer lädt zusammen mit Ilse Danziger, der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, und dem evangelischen Dekan Jörg Breu zu der Gedenkveranstaltung ein, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Schülerinnen und Schüler des Von-Müller-Gymnasiums stellen einen Film vor, der an alle Opfergruppen des Nationalsozialismus erinnert. Zudem berichte Gözde Karababa, die in New York Holocaust-Überlebende betreut hat, von deren Erfahrungen. Die Veranstaltung findet pandemiebedingt um 19 Uhr digital als Live-Stream statt.