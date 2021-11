Regensburger Flüchtlingshilfe-Verein erhält Auszeichnung

Regenburg, Berlin (epd). Beim bundesweiten Wettbewerb "Smart Hero" hat in der Kategorie "Sozial Handeln" der Regensburger Verein Space-Eye - Hilfe für Menschen in Not den ersten Preis gewonnen. Mit dem Preis würdigt die Stiftung Digitale Chancen Projekte und Initiativen, die sich gesellschaftlich engagieren und sich mithilfe sozialer Medien für den guten Zweck einsetzen, teilt sie am Mittwoch mit. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Schirmherrin war in diesem Jahr Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Bei Space-Eye stünden menschliche Schicksale im Vordergrund, heißt es in der Laudatio. Der Verein leiste Nothilfe für Geflüchtete und Flüchtende. Per Satellit werde nach Booten mit Geflüchteten gesucht, um gezielt Hilfe zu in Seenot geratenen Menschen schicken zu können.

Space-Eye leiste auch akute Nothilfe in Krisengebieten, so in Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln oder im bosnischen Bihac, betreibe Housing-Projekte für obdachlose Geflüchtete in Griechenland und engagiere sich mit dem Schnellboot "Nomad" auf Lesbos in der Seenotrettung. Für Space-Eye sei der Preis "Ehre und Verpflichtung zugleich", schreiben die Regensburger in ihrem Newsletter am Mittwoch. Der Preis beweise, "dass unsere kleine aber schlagkräftige NGO Wirkung zeigt".

"Space-Eye" um den Regensburger Unternehmer Michael Buschheuer hat kürzlich das dritte Jahr in Folge die "Winterhilfe Hellas" gestartet, um die Flüchtenden mit dem Nötigsten zu versorgen. Bis zum 6. Januar 2022 sollen warme Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente und Schlafsäcke gesammelt werden.