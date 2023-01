Regensburg, Stuttgart (epd). Das Regensburger Johanniter-Inklusionshotel "Includio" ist mit dem Goldenen Rollstuhl im Rahmen der Messe Caravan, Motor, Tourismus in Stuttgart ausgezeichnet worden. Hotelleiterin Helga Butendeich nahm die Urkunde, die vom Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) vergeben wird, entgegen, teilten die Johanniter Ostbayern am Freitag mit. Aufgrund eines in Regensburg und der Region einzigartigen Konzeptes, das "als beispielhaft für eine gelungene Inklusion" gelte, erhielt das Inklusionshotel neben vier weiteren Preisträgern den Goldenen Rollstuhl.

Das Hotel verfügt laut Mitteilung über 84 barrierefreie Zimmer, darunter 18 rollstuhlgerechte Zimmer und ist mit einer Vielzahl an Angeboten und Hilfsmitteln für verschiedene Arten von Beeinträchtigungen ausgestattet. Im gesamten Hotelbereich gibt es nach Angaben der Johanniter taktile Leitsysteme, Brailleschrift an Aufzugtasten, Treppengeländern und Zimmereingängen sowie Induktionsschleifen am Empfang sowie optische Signale. Bei Bedarf könnten zusätzlich Pflegebetten und ein Pflege- oder Fahrdienst angefordert werden.