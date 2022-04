Regensburg (epd). Zu einer besonderen musikalischen Andacht "Karfreitag am Ölberg" laden die evangelische Kirche und die Regensburger Kantorei an diesem Freitag (15. April) in die Dreieinigkeitskirche ein. Im Mittelpunkt steht die Lesung der Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Johannes, unterbrochen von den Chorälen aus Bachs Johannespassion. Von Bachs Leipziger Amtsvorgänger Johann Kuhnau erklingt die Motette "Tristis est anima mea" für fünfstimmigen Chor. Mitglieder der Regensburger Kantorei singen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Roman Emilius, an der Ahrend-Orgel spielt Stefan Baier, Rektor der Hochschule für Kirchenmusik, zwei Orgelchoräle aus Bachs Orgelbüchlein.