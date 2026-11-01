Bayreuth (epd). Die Bayreuther Regionalbischöfin Berthild Sachs hat im Festgottesdienst zum Reformationstag dazu aufgerufen, mutig für den eigenen Glauben einzustehen. Es gehe an diesem Tag nicht darum, Martin Luther als Helden zu gedenken, sondern sich darauf zu besinnen, Gottes Wort zu hören und für sich zu bewahren, sagte sie laut Predigtmanuskript am Samstagabend in der Bayreuther Stadtkirche. Sich am Evangelium zu orientieren und Jesu Aussage "Fürchtet euch nicht!" zu folgen, könne in herausfordernden Momenten des Lebens Kraft geben.

Der Glaube und das Zeigen des eigenen Glaubens seien in unserer Gesellschaft mittlerweile weithin schambesetzt, so Sachs weiter. Christen seien in Deutschland keine Mehrheit mehr. Gleichzeitig inszenierten manche Menschen ihren Glauben medienwirksam und polarisierten dadurch noch mehr. Der Ernstfall des mündigen Glaubens finde der Theologin zufolge aber weder im stillen Kämmerlein statt noch mache er sich abhängig vom Beifall oder der Ablehnung anderer.