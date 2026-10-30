Draußen tobt das Leben, durch die riesigen Fenster ist das gut zu sehen: Während vor dem Gebäude die Straßenbahnen an einem der zentralsten Plätze Nürnbergs fahren und Menschen vorbeieilen, ist es im Innern fast still. Auch, wenn derzeit auf der wohl größten Baustelle der bayerischen Landeskirche täglich 200 Handwerker arbeiten, ist es kaum laut. Aber schon am 9. November wird sich das ändern: Dann ziehen die ersten Mieter, nämlich 500 Schüler der Beruflichen Schulen der Rummelsberger Diakonien, in ihre modernen Klassenzimmer und Werkstätten. Sie werden ein bisschen Leben in den Evangelischen Campus Nürnberg (ECN) bringen.

Genau das ist auf Dauer das Ziel: ein lebendiges Miteinander von verschiedenen Menschen. Unter dem Dach der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) sollen in dem großen Gebäudekomplex kirchliche Mitarbeiter, Schüler, Studenten, aber auch Angestellte externer Firmen arbeiten, lernen und sich begegnen. "Deutschlandweit dürfte das Konzept einmalig sein. Bildungseinrichtungen, kirchliche Organisationen und private Firmen teilen sich ein Gebäude", sagt Campus-Koordinator Michael Götz. Den meisten Platz benötige die Evangelische Hochschule. Sie wird bis März 2027 mit 1500 Studierenden einziehen. Ganze sechs Stockwerke sind für private Firmen vorgesehen.

Vom Kirchengebäude zum offenen Stadthaus

Auch die Stadtgesellschaft ist eingeladen, das breite Angebot vom Café bis zur Kapelle zu nutzen, betonen die Verantwortlichen: "Wir wollen offen und transparent, in der Stadt präsent und einladend sein", sagt Stefan Ark Nitsche, Geschäftsführer des ECN. Schon allein die moderne Architektur setze ein Signal, "wie wir uns als Kirche verstehen", sagt er. Die gläserne, freundliche Fassade mit dem Eingang Richtung Platz soll zeigen: Aus dem einstigen, abweisenden Beton-Bunker, dem früheren Sitz der Oberpost-Direktion aus dem Jahr 1972, ist ein offenes Haus geworden.

Wie sehr man den Campus nach außen hin öffnet, zeigt sich am Zuschnitt: Am Eingang soll künftig eine Terrasse mit Cafeteria die Besucher empfangen. Genauso stehe die Mensa allen Interessierten offen, sagt Götz. Im Innern gibt es zudem etwas, das Nürnberg bisher gänzlich fehlt: ein Veranstaltungssaal mit über 550 Sitzplätzen, der schon im Vorhinein gut gebucht ist. Hier soll künftig auch die Synode der bayerischen Landeskirche einmal pro Jahr tagen, das erste Mal im Frühjahr 2028.