Mehr Information, mehr bayerische Kultur, mehr Ausgewogenheit: Die CSU-geführte Staatsregierung begründet ihre Reform des Bayerischen Rundfunkgesetzes mit dem Auftrag, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk effizienter und für die gesamte Bevölkerung relevanter zu machen.

Doch der Gesetzentwurf vom 7. Oktober 2026 beschränkt sich nicht auf Sparmaßnahmen und organisatorische Veränderungen. Er schreibt auch inhaltliche Schwerpunkte vor und formuliert bestimmte Anforderungen an journalistische Arbeit.

Damit berührt die Reform einen verfassungsrechtlichen Kern: die Staatsferne des Rundfunks. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt klargestellt, dass der Staat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk organisieren muss, seine Berichterstattung aber nicht politisch instrumentalisieren darf. An diesem Maßstab muss sich auch Bayerns Reform messen lassen.

Eine Quote für das Bayerische Fernsehen

Der Entwurf sieht vor, dass mindestens 60 Prozent der jährlichen Sendezeit des Dritten Fernsehprogramms, des Bayerischen Fernsehens, auf Information, Bildung und Kultur entfallen. Die Vorgabe gilt nicht pauschal für sämtliche Fernsehangebote des BR. In einer früheren Entwurfsfassung war die Quote auf reine Informationsinhalte beschränkt, nach Kritik wurde sie erweitert.

Der politische Ansatz ist nachvollziehbar: Information, Bildung und Kultur gehören zum öffentlich-rechtlichen Auftrag. Eine starre Quote ist jedoch mehr als eine allgemeine Auftragsbeschreibung. Sie greift in die Gewichtung der Programmsparten ein und beeinflusst damit die redaktionelle Planung. Welche Formate als Information oder Bildung zählen, kann gerade bei Magazinen und hybriden Formaten erheblichen Interpretationsspielraum eröffnen.

Das macht die Quote nicht automatisch verfassungswidrig. Es zeigt aber, dass die Staatsregierung nicht nur den Rahmen des Programms beschreibt, sondern eine konkrete quantitative Priorität setzt. Die redaktionelle Freiheit, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren und selbst Schwerpunkte zu bestimmen, würde dadurch enger.

Mehr Bayern, mehr Blasmusik

Auch die regionale Ausrichtung soll gesetzlich stärker betont werden. Der Entwurf verlangt, Musik bayerischer, deutscher und europäischer Künstler besonders zu berücksichtigen. Eine feste Prozentquote enthält er nicht. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zudem öffentlich für mehr bayerische Blasmusik geworben.

Ein regionaler Sender soll die Kultur und Lebenswirklichkeit seines Sendegebiets abbilden. Dazu gehören Dialekte, Volksfeste, Vereinsleben und traditionelle Musik. Doch Bayern besteht ebenso aus Großstädten, migrantischem Leben, sozialen Konflikten und politischen Kontroversen. Ein bayerischer Rundfunk muss auch über Entwicklungen berichten können, die nicht in ein traditionelles Heimatbild passen.

Die Musikvorgabe ist deshalb nicht schon als solche ein Angriff auf die Rundfunkfreiheit. Politisch relevant wird sie durch die Frage, wer die kulturellen Prioritäten des Senders definiert. Die Regierung setzt ein Signal, welche Formen regionaler Identität stärker berücksichtigt werden sollen. Das ist eine inhaltliche Einflussnahme auf die Programmgestaltung, auch wenn die konkrete Gewichtung den Redaktionen überlassen bleibt.

Faktenchecks unter Sonderregeln

Besonders umstritten sind die zusätzlichen Anforderungen an journalistische Faktenprüfungen. Artikel 4 des Gesetzentwurfs verlangt, dass Beiträge mit dem Ziel der Faktenprüfung in besonderer Weise anerkannten journalistischen Grundsätzen unterliegen. Insbesondere sei die Trennung von Meinung und Tatsachenbehauptung zu beachten. Die Begründung erklärt, subjektive Bewertungen sollten nicht den Eindruck objektiver Faktenvermittlung erwecken.

Sorgfältige Recherche, transparente Quellen und die Unterscheidung zwischen Tatsachen und Bewertungen sind journalistische Grundanforderungen. Der Gesetzgeber muss sie nicht erst erfinden. Entscheidend ist daher, warum Faktenchecks ausdrücklich unter eine besondere Regelung gestellt werden.

Faktenchecks überprüfen öffentliche Aussagen und können zu Ergebnissen kommen, die Regierungsmitgliedern oder Parteien missfallen. Dass solche Ergebnisse politisch umstritten sind, macht sie nicht einseitig. Die besondere gesetzliche Hervorhebung kann dagegen den Eindruck erwecken, diese journalistische Methode müsse sich in besonderer Weise rechtfertigen.

Die Regelung ist damit ein konkreter Prüfstein der Reform: Sie formuliert nicht nur einen allgemeinen Auftrag zu sorgfältigem Journalismus, sondern adressiert eine bestimmte Form journalistischer Arbeit.

Was das Bundesverfassungsgericht verlangt

Den maßgeblichen verfassungsrechtlichen Rahmen hat das Bundesverfassungsgericht unter anderem in seinem Urteil zum ZDF-Staatsvertrag vom 25. März 2014 formuliert. Es leitete aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes das Gebot der Vielfaltssicherung und der Staatsferne ab. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse so organisiert sein, dass staatliche und staatsnahe Akteure seine Berichterstattung nicht für eigene, insbesondere parteipolitische Interessen instrumentalisieren können.

Das Gericht setzte damals eine konkrete Grenze für die Aufsichtsgremien: Der Anteil staatlicher und staatsnaher Mitglieder darf insgesamt ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder eines Gremiums nicht überschreiten. Regierungsvertreter dürfen zudem keinen bestimmenden Einfluss auf die Auswahl staatsferner Mitglieder haben.

Das Urteil betrifft unmittelbar die institutionelle Organisation des ZDF. Sein Grundgedanke reicht jedoch weiter: Der Staat darf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestalten, aber die Gestaltung des Programms und seine konkreten Inhalte dürfen nicht in die staatliche Aufgabenwahrnehmung eingebunden werden. Das Gericht bezeichnete die Verhinderung politischer Instrumentalisierung als Kern seiner Rechtsprechung zur Rundfunkfreiheit.

Für den bayerischen Entwurf folgt daraus eine klare Unterscheidung. Der Gesetzgeber darf den Auftrag des BR konkretisieren und dessen Organisation regeln. Je detaillierter er jedoch Programmanteile, journalistische Methoden und redaktionelle Prioritäten vorgibt, desto dringlicher wird die Frage, ob er noch den Rahmen setzt oder bereits in die inhaltliche Arbeit hineinwirkt.

Mehr Kontrolle durch den Rundfunkrat

Der Gesetzentwurf verändert auch die Zuständigkeiten der Senderleitung und die Rolle des Rundfunkrats. Der Intendant soll ausdrücklich für Objektivität und Ausgewogenheit des Gesamtprogramms verantwortlich sein. Für die aktuelle Berichterstattung soll ein:e Chefredakteur:in berufen werden, deren Ernennung der Zustimmung des Rundfunkrats bedarf. Über wesentliche programmbezogene Planungen muss der oder die Intendant:in das Gremium rechtzeitig informieren. Programmbeschwerden von grundsätzlicher Bedeutung sollen im Plenum behandelt werden.

Solche Regeln können die Aufsicht stärken und Verantwortlichkeiten klarer verteilen. Problematisch wäre es, wenn aus Beratung und Kontrolle eine politische Vorabsteuerung redaktioneller Entscheidungen würde. Der Rundfunkrat soll den öffentlichen Auftrag überwachen, nicht als verlängerte Hand der jeweiligen Regierung fungieren.

Gerade hier ist die verfassungsrechtliche Staatsferne relevant. Sie betrifft nicht nur die formale Zusammensetzung von Gremien, sondern soll verhindern, dass politische Macht über institutionelle Wege Einfluss auf die Berichterstattung gewinnt. Das Bundesverfassungsgericht verlangt deshalb, staatliche und staatsnahe Mitglieder zu begrenzen und die Auswahl der übrigen Mitglieder gegen bestimmenden Einfluss der Exekutive abzusichern.

Vom Verbot gesellschaftlicher "Gestaltungsziele" zur abgeschwächten Fassung

Die Entwicklung des Gesetzentwurfs zeigt, dass die Kritik Wirkung hatte. Eine frühere Fassung sah vor, dem BR gesellschaftliche und politische "Gestaltungsziele" zu untersagen. Diese Formulierung wurde nach öffentlicher Kritik gestrichen. Auch die Quote für reine Informationsinhalte wurde auf Information, Bildung und Kultur erweitert.

Die Änderungen sind erheblich: Der aktuelle Entwurf enthält nicht mehr das ausdrückliche Verbot gesellschaftlicher Gestaltungsziele. An dessen Stelle steht das Gebot, nicht einseitig einer Partei, Gruppe, Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder einer Weltanschauung zu dienen.

Damit ist die schärfste Formulierung der ursprünglichen Pläne vom Tisch. Die grundlegende Richtung bleibt jedoch erkennbar: Die Staatsregierung will den gesetzlichen Auftrag nicht nur allgemein beschreiben, sondern zusätzliche Vorgaben zur Programmgestaltung und zu journalistischen Standards festlegen.

Reform und politische Steuerung sind nicht dasselbe

Nicht alle Teile des Gesetzentwurfs sind gleichermaßen umstritten. Vorgaben zu Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Beitragsstabilität gehören zur finanziellen und organisatorischen Reform. Auch die Zusammenarbeit mit privaten Rundfunkanbietern und Verlagen kann medienpolitisch sinnvoll sein. Der Entwurf sieht dazu unter anderem einen jährlichen Austausch über Textangebote, presseähnliche Angebote und Kooperationsmöglichkeiten vor.

Diese Maßnahmen sollten nicht mit den Regeln verwechselt werden, die unmittelbar auf Programm und Journalismus zielen. Die Kritik an möglicher politischer Einflussnahme richtet sich vor allem gegen die Kombination aus verbindlicher Programmquote, regionalen Prioritäten, Sonderregeln für Faktenchecks und erweiterten Aufsichtsmöglichkeiten.

Die Staatsregierung begründet die Reform mit Vielfalt, regionaler Verankerung und einem Angebot für die gesamte Bevölkerung. Das sind legitime Ziele. Sie rechtfertigen aber nicht automatisch jedes Mittel. Gerade weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Beiträgen finanziert wird und eine besondere Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung hat, muss seine redaktionelle Unabhängigkeit vor staatlicher Einflussnahme geschützt bleiben.

Ein bayerischer Rundfunk für wen?

Die Staatsregierung hat den ursprünglichen Gesetzentwurf an zentralen Stellen entschärft. Das beseitigt aber nicht die grundsätzliche Spannung zwischen staatlicher Rahmensetzung und redaktioneller Autonomie.

Der Entwurf ist deshalb ein konkreter Anlass, vor einer schleichenden Ausweitung politischer Vorgaben für den Journalismus zu warnen. Die verfassungsrechtliche Grenze verläuft nicht erst dort, wo ein:e Minister:in eine Sendung absetzt. Sie soll bereits verhindern, dass staatliche Akteure institutionelle und gesetzliche Regeln nutzen können, um die journalistische Arbeit in ihrem Sinne zu formen.

Der Gesetzgeber darf den Auftrag des BR festlegen und seine Organisation reformieren. Die Auswahl der Themen, ihre Gewichtung und die kritische Kontrolle politischer Macht müssen jedoch Sache eines unabhängigen Rundfunks bleiben – auch dann, wenn seine Berichterstattung der Staatsregierung nicht gefällt.