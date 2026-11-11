München (epd). Die bayerische evangelische Landeskirche würdigt mit einem Festakt am 20. November die Berufsgruppe der Religionspädagoginnen und -pädagogen. Anlass für die Feier ist der erste Jahrgang, der vor 50 Jahren die Diplome erhalten hat, wie die Landeskirche am Mittwoch in München mitteilte. Die sogenannte theologisch-pädagogische Berufsgruppe mache "mehr als Religionsunterricht", hieß es. Zu den Arbeitsfeldern gehörten auch Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendarbeit, Gemeindearbeit und Seelsorge.

Der erste Jahrgang bekam 1976 seine Diplome, vier Jahre zuvor sei das Studium der Religionspädagogik und Kirchlichen Bildungsarbeit in Neuendettelsau und München neu eingerichtet worden. Seit 1998 sei der Studiengang an der Evangelischen Hochschule Nürnberg beheimatet. Heute bestehe die Ausbildung aus acht Semestern Bachelorstudium, einem integrierten Praxisjahr und einem zweijährigen Vorbereitungsdienst. Dabei würden theologische und pädagogische Grundlagen eng mit praktischer Erfahrung verknüpft.

Jubiläumstag startet mit Dialog

Der Jubiläumstag Gustav-Adolf-Gedächtniskirche Nürnberg starte mit einem Impuls-Dialog der Professoren Annette Scheunpflug von der Uni Bamberg und Peter Bubmann von der Uni Erlangen-Nürnberg zum Thema "Balanceakt zwischen festen Strukturen und visionären Ideen einer Kirche". Neben Workshops zu aktuellen Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft sowie Fragen der religionspädagogischen Praxis werde es einen Festakt sowie einen Gottesdienst geben.

Derzeit arbeiteten 600 Religionspädagoginnen und -pädagogen in der bayerischen Landeskirche. Rund 470 davon sind im Religionsunterricht tätig.