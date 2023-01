Regensburg (epd). Am Dienstag (10. Januar, 18 Uhr) feiert der Regensburger katholische Bischof Rudolf Voderholzer ein Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. im Regensburger Dom. Alle Gläubigen seien zur Mitfeier eingeladen, teilte das Bistum Regensburg am Montag mit. Im Rahmen des Requiems werde auch das offizielle Sterbebild an die Gläubigen verteilt, hieß es weiter. Vor den Stufen des Altars liege ein Kondolenzbuch aus, in das sich jeder und jede eintragen könne.

Im Anschluss an das Requiem veranstalten das Bistum und die Stadt Regensburg um 20 Uhr einen gemeinsamen Gedenkakt für den Verstorbenen im Historischen Rathaus. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. starb am 31. Dezember 2022 in Rom. Eine Regensburger Delegation nahm in der vergangenen Woche zusammen mit Bischof Voderholzer und zahlreichen Gläubigen aus dem Bistum Regensburg an der Trauerfeier in Rom teil.