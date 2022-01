Passau (epd). Ein bislang unbekannter Täter hat eine Hostiendose aus dem Passauer Dom gestohlen und wenige Tage später wieder zurückgebracht. Wie die Polizei Passau am Montag mitteilte, wird dennoch nach dem Täter gesucht. Das sakrale Gefäß mit geweihten Hostien soll am vergangenen Dienstag aus der Andreaskapelle des Doms entwendet worden sein. Am Samstagmorgen sei es laut Polizeiangaben wieder in der Kapelle gestanden. Der reuige Täter habe die Hostiendose vermutlich durch ein Gitter auf einen Hocker in der Kapelle abgestellt und sei dann wieder geflüchtet, hieß es von der Polizei. Die Polizeiinspektion Passau bittet mögliche Zeugen des Diebstahls, sich zu melden.