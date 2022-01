Nürnberg (epd). Die Rummelsberger Diakonie hat einen Ratgeber entwickelt, der Menschen mit Unterstützungsbedarf Tipps für selbständiges Wohnen und das Alltagsleben gibt. Laut Pressemeldung stehe dabei der Inklusionsgedanke an erster Stelle. Menschen mit einer Behinderung solle ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben ermöglicht werden. Dazu gehöre für viele auch eine eigene Wohnung. Die 44-seitige Broschüre ist in leicht verständlicher Sprache geschrieben und beinhaltet neben Tipps zur Entscheidungsfindung auch Kontaktadressen in Nürnberg sowie Checklisten.

In dem Ratgeber werden unter anderem Fragen zur Finanzierung einer eigenen Wohnung, zur Wohnungssuche oder dem Verhalten im Notfall aufgegriffen. "Für die Beratungsgespräche ist dieser Ratgeber eine wertvolle Ergänzung. Endlich haben wir die komplexen Informationen leicht verständlich und übersichtlich zusammengefasst", so Irmingard Fritsch von der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg. Die Broschüre kann kostenlos über die Offenen Angebote der Diakonie angefordert werden.