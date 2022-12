München (epd). Der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) zufolge spürt man im Ehrenamt "den Herzschlag unserer Sozialstaates". In Bayern engagierten sich 41 Prozent der rund 13 Millionen Menschen freiwillig, teilte das Sozialministerium am Sonntag in München mit. Sie sei stolz auf diese hohe Zahl Ehrenamtlicher: "Das Ehrenamt leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft." Der persönliche Einsatz "macht den Unterschied", betonte Scharf mit Blick auf den Internationalen Tag des Ehrenamts an diesem Montag (5. Dezember).

Auch Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Sonntag: Der Tag des Ehrenamts sei "für den Sport ein wichtiger Tag", denn gerade der Breitensport werde maßgeblich vom Ehrenamt getragen. "Als sozialer Kitt unserer Gesellschaft ist er von herausragender Bedeutung - für das Leben in Bayern und für manche Menschen gar Lebensinhalt", sagte Herrmann und ergänzte: Das ehrenamtliche Engagement sei "das feste Fundament", auf das die vielen Vereine in Bayern bauen. Er betonte, der Freistaat werde die Vereine auch in Zeiten der Energiekrise unterstützen.