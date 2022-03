Augsburg (epd). Der Schauspieler Edgar Selge wünscht sich mehr Einsatz der Menschen in Deutschland für die freiheitliche Demokratie. "Wir müssen in unserer Gesellschaft dringend aufeinander zugehen und neues Vertrauen entwickeln, auch Vertrauen in den Staat", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Die AfD, die "Querdenker"-Bewegung und andere Kräfte versuchten massiv, das Vertrauen zu untergraben.

Selge verkörpert den früheren DDR-Regierungschef Erich Honecker (1912-1994) im Film "Honecker und der Pastor", der am 21. März im ZDF zu sehen ist. Der Film schildert die Aufnahme des Ehepaars Honecker im Kirchenasyl bei Pastor Uwe Holmer zum Ende der DDR 1990. "Mich hat daran vor allem dieser tiefe Fall eines mächtigen Menschen interessiert, von einem Tag auf den andern", sagte Selge zu seiner Rolle. Vorher sei Honecker von der ganzen Welt hofiert worden. "Das ist dramatisch wie bei Shakespeare", sagte der 73-Jährige.