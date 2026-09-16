München, Stockholm (epd). Bis Ende 2027 soll in München das erste schwedische Generalkonsulat in der Bundesrepublik entstehen. Bei ihrem Besuch in Schwedens Hauptstadt Stockholm betonte Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) laut Mitteilung vom Mittwoch, dass die Entscheidung der schwedischen Regierung für beide Seiten ein großer Gewinn sei. "Das Generalkonsulat wird ein enger Partner sein, wenn es um die Weiterentwicklung der Hightech-Agenda, von Start-ups, Raumfahrt und Künstlicher Intelligenz geht, aber auch um die Förderung von Wissenschaft, Kunst und Kultur", so die Ministerin.

Bislang gibt es in Deutschland neben der Botschaft Schwedens in Berlin lediglich zwölf Honorarkonsulate, eines davon auch in München. Das Generalkonsulat soll für die Länder Bayern und Baden-Württemberg sowie für rund 400 Unternehmen und 7.500 schwedische Bürgerinnen und Bürger in Süddeutschland zuständig sein, heißt es. Im Jahr 2025 betrug das Handelsvolumen beider Länder den Angaben nach 5,2 Milliarden Euro. Zu den Hauptimport- und -exportgütern gehörten dabei Fahrzeuge, Maschinen und elektronische Erzeugnisse.