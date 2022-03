München (epd). Pfarrer Michael Schaar leitet ab 1. April die Telefonseelsorge im Evangelischen Beratungszentrum München (ebz). Der 44-Jährige arbeite bislang in Zürich als Leiter des Pilgerzentrums St. Jakob und als Pfarrer an der reformierten Citykirche St. Jakob, teilte das Dekanat München mit. Schaar tritt die Nachfolge von Norbert Ellinger an, der seit Oktober die ökumenische Beratungsstelle "Münchner Insel" leitet.

Die Telefonseelsorge bietet Hilfe und Beistand in Krisen und Notsituationen an. Sie ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar. Bei der Evangelischen Telefonseelsorge engagieren sich derzeit rund 120 geschulte Ehrenamtliche.