München (epd). Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am kommenden Mittwoch (25. November) engagiert sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. In vielen Betrieben sei das ein Tabuthema, teilten die Regionalstellen der NGG am Mittwoch gemeinsam mit. "Wenn überhaupt darüber geredet wird, dann oft nur hinter vorgehaltener Hand", sagte Tim Lünnemann, Geschäftsführer der NGG München. Die Gewerkschaft wolle das ändern.

Sie ruft ihre Beschäftigten dazu auf, in den Betrieben über Stopp-Zeichen zu sprechen. Viel zu oft würden Taten am Arbeitsplatz verschwiegen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gehe in einer Studie davon aus, dass bundesweit 20 Prozent aller Beschäftigten schon einmal sexualisierter Belästigung am Arbeitsplatz ausgesetzt gewesen seien. Frauen seien davon deutlich häufiger betroffen als Männer.

Belästigung durch Gäste in der Gastronomie

Besonders heikel sei es in der Gastronomie, wo vonseiten der Gäste Respekt und natürliche Distanz "schnell auf der Strecke bleiben", sagte Lünnemann. Immer wieder komme es vor, dass Gäste übergriffig werden - verbal, aber auch körperlich. Doch auch zotige Sprüche von Kollegen, ungewünschte Nacktbilder, Fragen zu sexuellen Vorlieben oder ein Erotikkalender in der Umkleide seien Formen sexualisierter Belästigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.

Arbeitgeber seien verpflichtet, Beschäftigte davor zu schützen. Dazu gehörten Präventionsmaßnahmen, wirksame Beschwerdewege und der Schutz von Betroffenen. "Beschäftigte müssen wissen, an wen sie sich wenden können, und Beschwerden müssen ernst genommen und konsequent verfolgt werden. Dazu sind Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet", so der Geschäftsführer.

Hilfe beim Betriebsrat holen

Die Gewerkschaft rät Betroffenen, sich Unterstützung zu holen und Vorfälle nicht hinzunehmen. Wichtige Anlaufstellen können der Betriebsrat, die betriebliche Beschwerdestelle und die Gewerkschaft sein. Darüber hinaus bietet auch das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016 eine bundesweite kostenfreie Rund-um-die-Uhr-Beratung an.