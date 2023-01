Augsburg (epd). Das Feuerwerk an Silvester hat in Bayern wie erwartet die Feinstaubwerte in die Höhe schnellen lassen. Am Neujahrstag wurde der Tagesmittelgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter kurzzeitig an 19 von 33 Messstationen überschritten, teilte das Landesamt für Umwelt am Mittwoch in Augsburg mit. Bereits am 2. Januar habe es aber keine Überschreitungen des Grenzwerts mehr gegeben. Entscheidenden Einfluss auf die gemessenen Feinstaubkonzentrationen hätten meteorologische Bedingungen wie Windgeschwindigkeit oder Inversion, die eine zügige Luftdurchmischung bewirken oder verhindern könnten, hieß es.

Bei den Stickstoffdioxidwerten ist der Mitteilung zufolge im vergangenen Jahr der Mittelgrenzwert an 47 von 48 bayerischen Messstationen "deutlich unterschritten" worden. Nur an der Landshuter Allee in München lag er mit 49 Mikrogramm pro Kubikmeter deutlich über dem Grenzwert von 40.