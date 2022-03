München (epd). Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält eine längere Nutzung der Atomkraft in Deutschland für überlegenswert. Es müssten jetzt alle Optionen auf den Tisch, sagte er nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in München. Es sei besser, "die Kernenergie um drei bis fünf Jahre zu verlängern als die Kohle". Atomkraft helfe, Versorgungssicherheit und Klimaschutzziele zu erreichen.

Energie- und Versorgungssicherheit seien mit Blick auf den aktuellen Ukraine-Russland-Krieg, der eine Unabhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland in der Priorität nach oben gerückt habe, zentral. Es brauche hier jedoch keinen kurzfristigen "Energiehauruck", betonte Söder, sondern einen langfristigen Plan. Er wünsche sich keine ideologisch gefärbte Debatte, sondern eine pragmatische. Er könne sich daher eine längere Nutzung der Atomenergie "für kurzen, begrenzten Zeitraum" durchaus vorstellen.

Die Verlängerung der Laufzeit des Atomkraftwerks Isar 2 im Kreis Landshut sei nach seinen neusten Informationen möglich. Weitere kurzfristige Maßnahmen gegen finanzielle Belastungen aufgrund steigender Energiepreise seien die Verdopplung der Heizkostenzuschüsse oder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas.