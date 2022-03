Würzburg (epd). Trotz hoher Corona-Infektionszahlen soll an diesem Samstag (26. März) das Frühjahrsvolksfest in Würzburg eröffnet werden - mit einem prominenten Gast: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird gemeinsam mit Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) das erste Fass des eigens gebrauten Festbiers anstechen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Traditionell ist das Würzburger Frühjahrsvolksfest, das heuer bis zum 10. April dauert, das erste große Volksfest des Jahres in Bayern - diesmal sogar das erste Volksfest im Freistaat überhaupt nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause.