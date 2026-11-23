München (epd). Die Mitgliederversammlung der SOS-Kinderdörfer weltweit streicht ihren bisherigen Namenszusatz "Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland" aus dem Vereinsnamen. Dieser Beschluss sei einer von mehreren Schritten weg von einer idealisierten Gründergeschichte hin zu mehr Verantwortung, Kontrolle und Transparenz, hieß es in einer Mitteilung des Hilfswerks vom Montag. Die Organisation hatte sich nach eigenen Angaben bereits in den vergangenen Monaten von den Taten ihres Gründers distanziert, nachdem glaubhafte Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren.

"Wir werden diesen Weg unter anderem im Rahmen unseres Maßnahmenplans Kinderschutz & Compliance konsequent weitergehen", sagte die neu gewählte Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit, Sabina Schutter. Schon länger sei der Namenszusatz überall dort weggelassen worden, wo er rechtlich nicht erforderlich war. Nun werde er auch ganz offiziell aus dem Vereinsnamen gestrichen. Die Eintragung im Vereinsregister laute dann "SOS-Kinderdörfer weltweit e.V." .

Gründer-Name nach Missbrauchs-Vorwürfen gestrichen

Dem 1986 gestorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, werden sexueller Missbrauch und physische Gewalt gegen acht Jungen in den 1950er bis 80er Jahren angelastet. Die Vorwürfe wurden im vergangenen Jahr öffentlich bekannt.