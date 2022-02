München (epd). Die bayerische Sozial- und Jugendministerin Carolina Trautner (CSU) will Kindern und Jugendlichen mehr Gehör verschaffen. Angesichts des Welttages der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar sagte Trautner am Wochenende laut einer Mitteilung, sie wolle sich dafür einsetzen, dass die Perspektiven der Jugend in allen Lebensbereichen noch mehr berücksichtigt würden. "Damit soziale Gerechtigkeit tatsächlich gelingen kann, müssen gerade auch die jungen Menschen in unserer Gesellschaft mit ihren Anliegen stärker gehört werden", so Trautner.

Kinder und Jugendliche seien Expertinnen und Experten in eigener Sache. Sie hätten genaue Vorstellungen davon, wie die Zukunft der Gesellschaft gestaltet werden sollte, so die Ministerin. Sie kündigte an, auch 2022 zu einer bayernweiten Kinder- und Jugendkonferenz einladen zu wollen, um sich gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen über deren Themen auszutauschen. Sie wolle aber Partizipation von jungen Menschen auch als gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe ernst nehmen. "In Zeiten von Demokratieverdrossenheit ist die Stärkung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen wichtiger denn je", so Trautner.